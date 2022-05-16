Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü

16.05.2022 17:22
Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü

Malatyalı Tekvandocular, bölge şampiyonasından 14 madalya elde ederek başarı ile döndü.

Malatyalı Tekvandocular, bölge şampiyonasından 14 madalya elde ederek başarı ile döndü. Başarılı olan 14 Malatyalı Tekvandocu, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Batman'da 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) bölge Tekvando Şampiyonası müsabakalarından Malatyalı Tekvandocular başarı ile döndü.

Grup şampiyonasında 12 ilden, 110 erkek ve 90 bayan olmak üzere toplamda 200 sporcunun katıldığı müsabakalar çekişmeli geçti. Malatyalı sporcular, erkeklerde 3 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya alarak takım halinde birinci, Bayanlarda ise 2 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz madalya alarak takım halinde üçüncü oldu.

Başarılı olan 14 Malatyalı Tekvandocu, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. - MALATYA

Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü
Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'a Kano'da ilk madalya geldi Afyonkarahisar'a Kano'da ilk madalya geldi Altın fiyatları(YORUM): Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 16 Mayıs 2022 CUMHURİYET ALTINI fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları(YORUM): Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 16 Mayıs 2022 CUMHURİYET ALTINI fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü?

Türkiye, Batman, Altın, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement