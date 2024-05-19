Muş\'ta 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Spor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenklerin bırakılmasıyla başlayan kutlama programı, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bayrak yürüyüşü ile devam etti. Bayrak yürüyüşünün ardından 19 Mayıs törenleri, Malazgirt Belediyesi otoparkında devam etti. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösteriler yaptığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinliklere Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ