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Mamak Belediye Başkanı Köse, tekvandocularla bir araya geldi - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Köse, tekvandocularla bir araya geldi

03.02.2022 12:22
Mamak Belediye Başkanı Köse, tekvandocularla bir araya geldi

Konya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na damga vuran Mamak Belediyesi'nin sporcuları, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Konya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na damga vuran Mamak Belediyesi'nin sporcuları, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Konya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na damga vuran Mamak Belediyesi'nin sporcuları, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda bir araya geldi. 632 kulüp ve 1559 sporcunun katıldığı turnuvada Mamak Belediyesi Tekvando Takımı'nın önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Başkan Köse, "Turnuvada 11 sporcumuzun 5'i, ilk 8'e girerek Büyükler Milli Takımı'na adı yazdırırken, Milli Takım'a en fazla sporcu kazandıran 3. kulüp olmayı da başardık. Bizler de bu başarıyı tebrik etmek adına şampiyonlarımızla bir araya geldik. 'Şampiyonlar Mamak'tan çıkar' sloganımız bir daha tescillenmiş oldu" dedi.

"Azim ve istekleri artıyor"

Elde edilen başarıların altyapı sporcularının da azim ve isteklerinin artmasına vesile olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Mamak Belediyesi Tekvando Takımı'nın tüm sporcuları Mamak'ın öz evladı. Hepsi ilçemizin genç yetenekleri. Ne mutlu bize ki ilçemizdeki böylesi yetenekleri hem keşfediyoruz hem de milli takımımıza kazandırıyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse, tekvandocularla bir araya geldi

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Türkiye Tekvando Şampiyonası, Mamak Belediyesi, Hidayet Türkoğlu, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamak Belediye Başkanı Köse, tekvandocularla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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