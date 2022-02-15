Üye Girişi
Mamaklı sporcular 'Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na damgasını vurdu - Son Dakika

Mamaklı sporcular 'Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na damgasını vurdu

15.02.2022 09:44
Mamaklı sporcular 'Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na damgasını vurdu

Antalya'da düzenlenen 9. Turkish Open Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda 10 sporcusu ile mücadele eden Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 9. Turkish Open Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda 10 sporcusu ile mücadele eden Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

İlçeye yapılan sportif yatırımlarla adeta bir sporcu fabrikasına dönüşen Mamak'ta genç yetenekler düzenlenen organizasyonlarda gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen 49 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren, 9. Turkish Open Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na Mamak Belediyesi damga vurdu. 10 sporcusu ile turnuvada boy gösteren Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

"Şampiyonlar Mamak'tan çıkar diyoruz"

Mamak'ta yoğun bir genç nüfusun olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediye olarak genç nüfusumuza en verimli şekilde hizmetler üretmeye, her birinin en az bir spor dalıyla ilgilenmeleri için tesisler inşa etmeye devam ediyoruz. Gençlerimize inanıyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkar diyoruz" dedi. - ANKARA

Mamaklı sporcular 'Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na damgasını vurdu

YORUMLAR
500

Mamak Belediyesi, Bronz Madalya, gençlik, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamaklı sporcular 'Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na damgasını vurdu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:53:55. #1.12#
SON DAKİKA: Mamaklı sporcular 'Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na damgasını vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement