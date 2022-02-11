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Mame Thiam takıma katıldı - Son Dakika

Mame Thiam takıma katıldı

11.02.2022 12:56
Mame Thiam takıma katıldı

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'in Kayserisporlu futbolcusu Mame Thiam takıma katıldı.

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'in Kayserisporlu futbolcusu Mame Thiam takıma katıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam kampa katıldı. Haftalardır Senegal milli takımında bulunduğu için sarı kırmızılı formadan uzak kalan Mame Thiam, Galatasaray maçı için İstanbul'da bulunan takımın kampına katıldı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Senegal ile Afrika Uluslar Kupası Şampiyonluğu kazanan profesyonel futbolcumuz Mame Thiam İstanbul'da kamp yaptığımız otelde aramıza katıldı. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Thiam'a kendi fotoğrafının yer aldığı çerçeve hediye etti" denildi. - KAYSERİ

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Mame Thiam, İstanbul, Senegal, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mame Thiam takıma katıldı - Son Dakika Spor


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