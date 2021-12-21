Üye Girişi
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı - Son Dakika

Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı

21.12.2021 17:07
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı

Manavgat Belediyesi'nin Güreş Takımı, 20 Aralık'ta Döşemealtı'nda gerçekleştirilen A Gençler Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası müsabakalarında rakiplerini mağlup ederek şampiyonluklar kazandı.

Manavgat Belediyesi'nin Güreş Takımı, 20 Aralık'ta Döşemealtı'nda gerçekleştirilen A Gençler Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası müsabakalarında rakiplerini mağlup ederek şampiyonluklar kazandı.

15-17 yaş A Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 67 kilogramda Zafer Seçim ve 82 kilogramda Mehmet Seçim 1'inci olurken, 77 kilogramda Ali Barış Özdoğan 2'nci oldu. 63 kilogramda Murat Güzel 3'üncü olurken 73 kilogramda Turhan Ay 5'inci olma başarısı gösterdi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından Mehmet Seçim, Zafer Seçim ve Ali Barış Özdoğan 14-16 Ocak tarihleri arasında Denizli'de yapılacak olan Türkiye Grekoromen grup elemelerinde Manavgat Belediyesi'ni temsil edecekler.

"Gençleri sporla buluşturuyoruz"

Sporun her alanında gençlere büyük destek verdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, azimli çalışmanın ve inanmanın başarıyı getirdiğini söyledi. Sözen, "Çocuklarımızın güreşlerde gösterdiği başarılar ve şampiyonluklar bizleri mutlu ederek göğsümüzü kabartıyor. Ata sporuna katkı sağlayarak gençlerimizi sporla buluşturuyoruz ve bu çalışmalar neticesinde Manavgat'ımızın adı şampiyonluk kürsülerinde anılıyor. Tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen hocamızı kutluyor, genç sporcularımıza nice başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı

Döşemealtı, Manavgat, Antalya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:09 Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu
16:47 Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!
16:47 Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 17:14:16. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement