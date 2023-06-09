Manchester City'nin kadrosunun piyasa değeri 1.05 milyar euro - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester City'nin kadrosunun piyasa değeri 1.05 milyar euro

09.06.2023 12:40

Transfermarkt'ın verilerine göre, İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'nin kadrosunun tahmini piyasa değeri 1.05 milyar euro. Norveçli santrfor Erling Haaland, City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor ve değeri yaklaşık 3 kat arttı. İtalya Serie A'yı üçüncü sırada tamamlayan Inter'in kadro değeri ise 534.45 milyon euro. Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu Lautaro Martinez'in tahmini bonservis bedeli 80 milyon euro.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1.05 milyar euro ediyor. İtalya Serie A'yı üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534.45 milyon euro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.

HAALAND DEĞERİNİ 3'E KATLADI

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor. Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon euroyla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.

MANCHESTER CITY'DE FUTBOLCULARIN PİYASA DEĞERİ

Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon euro ile İngiliz kanat Phil Foden, 80'er milyon euro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin de Bruyne, Portekizli Bernardo Silva ve İspanyol Rodri, 75 milyon euroyla Portekizli savunmacı Ruben Dias, 70 milyon euroyla İngiliz kanat Jack Grealish yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon euroluk tahmini piyasa değeri bulunuyor.

INTER'IN EN PAHALISI LAUTARO MARTINEZ

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon euro değer biçiliyor. İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon euroyla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor. Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon euroluk piyasa değerine sahip.

Manchester City'de futbolcuların değeri:

  • Erling Haaland - 170 milyon
  • Phil Foden - 110 milyon
  • Kevin de Bruyne - 80 milyon
  • Bernardo Silva - 80 milyon
  • Rodri - 80 milyon
  • Ruben Dias - 75 milyon
  • Jack Grealish - 70 milyon
  • Julian Alvarez - 50 milyon
  • Ederson - 45 milyon
  • Nathan Ake - 35 milyon
  • Kalvin Phillips - 35 milyon
  • Riyad Mahrez - 30 milyon
  • Aymeric Laporte - 30 milyon
  • John Stones - 30 milyon
  • Manuel Akanji - 30 milyon
  • İlkay Gündoğan - 25 milyon
  • Kyle Walker - 15 milyon
  • Sergio Gomez - 15 milyon
  • Cole Palmer - 15 milyon
  • Rico Lewis - 15 milyon
  • Maximo Perrone - 10 milyon
  • Stefan Ortega - 6 milyon
  • Zack Steffen - 3,5 milyon
  • Scott Carson - 250 bin
Toplam 1,05 milyar euro

Inter'de futbolcuların değeri:

  • Lautaro Martinez - 80 milyon
  • Nicolo Barella - 70 milyon
  • Milan Skriniar - 60 milyon
  • Alessandro Bastoni - 55 milyon
  • Romelu Lukaku - 40 milyon
  • Hakan Çalhanoğlu - 35 milyon
  • Marcelo Brozovic - 28 milyon
  • Denzel Dumfries - 28 milyon
  • Federico Dimarco - 25 milyon
  • Andre Onana - 20 milyon
  • Robin Gosens - 18 milyon
  • Joaquin Correa - 14 milyon
  • Kristjan Asllani - 12 milyon
  • Stefan de Vrij - 10 milyon
  • Roberto Gagliardini - 6,5 milyon
  • Henrikh Mkhitaryan - 6 milyon
  • Raoul Bellanova - 5 milyon
  • Edin Dzeko - 4 milyon
  • Matteo Darmian - 4 milyon
  • Francesco Acerbi - 4 milyon
  • Valentin Carboni - 4 milyon
  • Danilo D'Ambrosio - 2 milyon
  • Dalbert - 2 milyon
  • Samir Handanovic - 1 milyon
  • Mattia Zanotti - 350 bin
  • Alex Cordaz - 300 bin
  • Alessandro Fontanarosa - 300 bin

Toplam 534,45 milyon euro

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor

Manchester City FC, Inter Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'nin kadrosunun piyasa değeri 1.05 milyar euro - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Ali Koç ve Fatih Terim arasında bomba bir görüşme iddiası
13:03 Herkes bu iddiayı konuşuyor! Ali Koç'tan derbide yanına oturan Fatih Terim'e bomba soru
12:52 Gelinim Olur Musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar evleniyor
12:48 "Gelinim Olur musun" yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle evleniyor
12:48 İYİ Parti, CHP ile yerel seçim ittifakına şartlı iş birliği mesajı verdi
12:44 Yerel seçimde işbirliği yapacaklar mı? İYİ Parti'nin CHP'den "Büyükşehir" talebi var
12:17 Manchester City'nin kadrosunun piyasa değeri 1.05 milyar euro
12:13 İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sadece sahadakiler, Süper Lig'in tamamından daha değerli
12:00 Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranındaki istinat duvarı çökmesi davası başladı
11:59 Eski yöneticisi, Merkez Bankası'nın yeni patroniçesi Hafize Gaye Erkan'ı anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 13:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester City'nin kadrosunun piyasa değeri 1.05 milyar euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement