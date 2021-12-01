Manchester United'ın ilk hedefi Timo Werner
01.12.2021 19:16
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Ragnick'in transferde ilk hedefi kesinleşti. Alman hoca, yaz ayında Chelsea'nin forveti Timo Werner'i takımında görmek istiyor. Maviler'in hocası Thomas Tuchel'le sıkı bir dostluğu bulunan Ragnick, bu transferin gerçekleşmesi için özel bir ricada bulunacak.
Manchester United'da Ole Gunnar Solkjaer'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Ralf Ragnick transferde rotasını çizdi.
TUCHEL'LE OLAN YAKIN İLİŞKİSİ TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNE YARDIMCI OLACAK
Sporx'in Bild gazetesinden aktardığı habere göre, 25 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında Manchester United'a transfer edilmesi için yeni teknik direktörü Ralf Rangnick'in, Chelsea ile görüşmek istediği belirtildi. Rangnick'in Londra ekibinin başındaki Thomas Tuchel ile yakın ilişkisinin transferin gerçekleşmesine yardımcı olabileceği aktarıldı. Timo Werner bu sezon Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.
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