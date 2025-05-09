Manchester United ve Tottenham Finalde - Son Dakika
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Manchester United ve Tottenham Finalde

Manchester United ve Tottenham Finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United ve Tottenham finale yükseldi, maç 21 Mayıs'ta.

09.05.2025 00:08
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Manchester United ve Tottenham adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla sona ererken, finalistler de belli oldu.

İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu sahasında da 4-1 yendi ve final biletini aldı. İlk yarı 31. dakikada Alboniga'nın attığı golle İspanyol ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Ev sahibi, 72. dakikada Mason Mount'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 79. dakikada Carlos Casemiro, 85. dakikada Rasmus Höjlund ve 90+1. dakikada Mason Mount'un golleriyle Manchester United mücadeleyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.

Gecenin diğer maçında ise Tottenham 3-1'lik ilk mücadelenin ardından deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro'nun golleriyle Tottenham, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve finalde Manchester United'ın rakibi oldu.

Final mücadelesi 21 Mayıs Çarşamba İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (2)

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