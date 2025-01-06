Manisa 1. Amatör Küme\'de Heyecan Dorukta

Spor

Manisa 1. Amatör Küme'de bir üst lige yükselebilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Her maçlarını final havasında oynayan takımlar taraftarlarına da unutulmaz maçlar yaşatıyor.

Manisa 1. Amatör Küme'de 6 grupta mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Ligin sonuna doğru maçların heyecanı da artarken lider ve takipçileri arasındaki amasız takip sürüyor.

Mütevelli lider

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda 13. hafta sonunda Mütevellispor deplasmanda Lalelispor'u 3-2 yenerek 36 puanla liderliğini devam ettirdi. A Grubunda 13. hafta toplu sonuçları şöyle: Donatımspor-Çınarobaspor: 0-5, Manisa Lalelispor-Mütevellispor: 2-3, Kayapınar Çevikspor-Hacıhalliler Gedizspor: 9-0, Anadolu 45 Spor-Dış Mahalle Yıldırımspor: 1-2, Çobanisa Belediyespor- Karaağaçlı Pomakspor: 1-3. Grupta Mütevellispor 12 galibiyet 1 mağlubiyetle topladığı 36 puanla liderliğini devam ettirirken, Kayapınar Çevikspor ve Çınarobaspor topladıkları 34 puanla averajla 2. ve 3. sırada yer alıyor.

İmam Hatipliler 1 atıp 3 alıyor

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ise Lider İmam Hatipliler Gençlikspor haftayı hata yapmadan 3 puanla kapattı. Ligin iddialı takımlarından Halitpaşa Belediyespor'u 1-0 ile geçen İmam Hatipliler Gençlikspor şampiyonluk yolunda hata yapmayarak 3 puanı tek golle aldı. İmam Hatipliler Gençlikspor son 3 maçını da 1-0'lık skorlarla kazandı. İmam Hatipliler Gençlikspor grupta yediği 7 golle en az gol yiyen takım unvanını koruyor. Merkez B Grubunda 13. Hafta sonunda alınan sonuçlar şöyle: Manisa Çarşı FK-45 Manisa Yaşamspor: 3-2, İmam Hatipliler Gençlikspor-Halitpaşa Belediyespor: 1-0, Paşaköy Futbol SK-Akmescitspor: 4-1, Hamzabeylispor-Karaağaçlı Teknikspor: 2-5, Alaybeyspor-Manisa Başakşehirspor: 3-3. Grupta İmam Hatipliler Gençlikspor 34 puanla 1., Paşaköy Futbol SK 30 puanla 2., Manisa Çarşı FK 21 puanla 3. sırada bulunuyor.

İlçelerde 5 takım namağlup yoluna devam ediyor

Manisa 1. Amatör Küme Akhisar Grubunda 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik ve topladığı 24 puanla namağlup lider Mecidiyeköy Tarım Kredispor'u, 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 24 puanla Akhisar 1922 Spor takip ediyor. Manisa 1. Amatör Küme Turgutlu Grubunda oynadığı 11 maçta 10 galibiyet 1 beraberlikle topladığı 31 puanla namağlup durumdaki Kasabaspor liderliğini devam ettirirken, Ahmetli Belediyespor 25 puanla Kasabaspor'un en yakın takipçisi durumunda. Manisa 1. Amatör Küme Salihli Grubunda ise oynadıkları 11 maçta 9'ar galibiyet 2'şer beraberlikle namağlup olarak 29 puanla Salihli Seyrantepespor 1., Salihli 45 FK 2. sırada bulunuyor. Manisa 1. Amatör Küme Alaşehir Grubunda Tepeköyspor oynadığı 10 maçta 10 galibiyetle topladığı 30 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor. Tepeköyspor'un en yakın rakibi ise 21 puanla Kösealispor. - MANİSA