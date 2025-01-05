Manisa Basket, Galatasaray\'a Uzatmada Kaybetti

Spor

MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son ayların formda takımı Galatasaray'a İstanbul deplasmanında konuk olan Manisa Basket, baştan sona çekişmeli geçip normal süresi 99-99 biten maçı uzatmada 115-105 kaybetti. Galatasaray bu galibiyetle üst üste 8'inci kez parkeden galip ayrıldı. Ligde 13 maçta 3 galibiyette kalıp seri yakalayarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepen Manisa ekibi hafta içinde çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk sınavda Alman ekibi Niners Chemnitz'i avantaj elde etmek için konuk edecek.