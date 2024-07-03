Manisa BBSK Karate Takımı Bursa'da başarıya imza attı - Son Dakika
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Spor

Manisa BBSK Karate Takımı Bursa'da başarıya imza attı

Manisa BBSK Karate Takımı Bursa\'da başarıya imza attı

Manisa BBSK Karate Takımı, Bursa'da düzenlenen Emir Buğra Gencan Bursa Karate Ligi'nde yeni başarılara imza attı. Büyük Bayanlar 68 kg'da şampiyon olan Gülçin Akyıldız ve diğer sporcularımızı tebrik ediyoruz.

03.07.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Manisa BBSK Karate Takımı Bursa'da düzenlenen Emir Buğra Gencan Bursa Karate Liginde yeni başarılara imza attı.

Bursa'da 29 Haziran Cumartesi günü merhum milli sporcu Emir Buğra Gencan adına düzenlenen ligin 2. etabında Ümit-Genç ve Büyük kategorilerinde yaklaşık 400 sporcu yarıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından; Gülçin Akyıldız Büyük Bayanlar 68 kg'da şampiyon olurken, Batuhan Bayır Genç Erkekler 55 kg'da ikinci, Nurbade Büber Büyük Bayanlar 61 kg'da ikinci, Tuba Nur Belge Genç Bayanlar 53 kg'da üçüncü, Yelda Macidi Büyük Bayanlar +68 kg'da üçüncü, Utku Tan Genç Erkek Kata üçüncü olarak madalya kazandı.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Müsabakaya katılan derece alan veya alamayan tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Müsabaka vesilesiyle Emir Buğra Gencan kardeşimize Allahtan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun inşallah. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa BBSK Karate Takımı Bursa'da başarıya imza attı - Son Dakika

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