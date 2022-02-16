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Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya - Son Dakika

Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya

16.02.2022 10:14
Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Karate müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Karate müsabakalarında madalyalara ambargo koydu. 10 sporcu ile müsabakalara katılan karate takımı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Karate müsabakaları, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı da antrenör Ali Eşsiz önderliğinde müsabakalara toplamda 10 sporcu ile katıldı. Müsabakalar sonucunda sporcular madalyalara ambargo koyarak toplamda 10 madalya kazanma başarısı gösterdi. Manisa BBSK'lı sporculardan Nurahsen Kocakaplan (kata), Hatice Naz Kara (kumite), Eren Günayar (Kumite) ve Utku Tan (Kumite) altın madalya kazandı. Atilla Yiğit Özsu (kata), Utku Tan (kata) ve Melis Başeymez (kumite) ise gümüş madalya elde etti. Ecrin Eda Arslan (kata), Ceylin Ferihan Uyanık (kata) ve Eren Günayar (kata) da bronz madalya kazandı. Karate takımı antrenörü Ali Eşsiz, kendilerine verilen destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ne teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da, sporcuları ve antrenörleri elde ettikleri sonuçlardan ötürü tebrik etti. Elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını söyleyen Altun, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya
Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya
Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya
Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya

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Büyükşehir Belediyespor, Bronz Madalya, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya - Son Dakika Spor


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