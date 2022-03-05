Manisa BŞB'den potada Süper Lig için dev adım - Son Dakika
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Manisa BŞB'den potada Süper Lig için dev adım

05.03.2022 11:32
Manisa BŞB'den potada Süper Lig için dev adım

Türkiye Basketbol Ligi'nde kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, en yakın rakibi Samsunspor'u deplasmanda yendi, şampiyonluk ve direkt ING Basketbol Ligi'ne çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, en yakın rakibi Samsunspor'u deplasmanda yendi, şampiyonluk ve direkt ING Basketbol Ligi'ne çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Rakibini 76-62 mağlup eden Manisa BŞB, ilk yarıda evinde kazandığı maçın ardından Samsunspor karşısında ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma hedefiyle iddialı bir kadro oluşturan Manisa temsilcisi, normal sezonun bitimine 8 maç kala 22 haftada 17 galibiyete ulaşıp zirvede tek başına liderlik koltuğuna kuruldu. Samsunspor ise yine 22 maçta 16 galibiyette kaldı.


Manisa BŞB'den potada Süper Lig için dev adım
Manisa BŞB'den potada Süper Lig için dev adım
Manisa BŞB'den potada Süper Lig için dev adım
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Kaynak: DHA

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