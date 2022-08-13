Fidan Ögel dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Fidan Ögel dünya ikincisi oldu

13.08.2022 14:14
Fidan Ögel dünya ikincisi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı Judocusu Fidan Ögel, Ekvator'da devam eden Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı Judocusu Fidan Ögel, Ekvator'da devam eden Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 70 kilogramda Dünya ikincisi olma başarısı gösteren Ögel, Manisa'nın gururu oldu.

Geçtiğimiz ay Gençler Avrupa Kupası'nda ikincilik elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli judocusu Fidan Ögel, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ekvator'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda da Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden Fidan Ögel, Dünya ikincisi olma başarısını gösterdi. Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Fidan Ögel, Dünya Şampiyonası'nda ilk turda Hırvatistan'dan Karla Kulıc'i, 2. turda Avusturya'dan Elena Dengg'i, çeyrek finalde Polonya'dan Katarzyna Sobıerajska'yı, yarı finalde müsabakasında ise Almanya'dan Sarah Mahleu'yu yenerek finale çıktı. Final müsabakasında İspanya'dan Ai Tsunoda Roustant'a mağlup olan Fidan Ögel, 70 kilogramda Dünya ikincisi olma başarısı gösterdi.

Ögel'i tebrik etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da, Ekvator'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Ögel'i tebrik etti. Altun, "Milli Judocumuz elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya şampiyonasında da elde ettiği Dünya ikinciliği ile bizleri son derece mutlu etti. Bundan sonraki süreçte de başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fidan Ögel dünya ikincisi oldu - Son Dakika

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