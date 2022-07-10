Manisa FK Akademinin yeni idari direktörü ve teknik direktörü belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK Akademinin yeni idari direktörü ve teknik direktörü belli oldu

10.07.2022 10:54
Manisa FK Akademinin yeni idari direktörü ve teknik direktörü belli oldu

Manisa Futbol Kulübü yeni Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve yeni Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş için imza töreni gerçekleştirildi.

Manisa Futbol Kulübü yeni Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve yeni Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş için imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, "Manisa Futbol Kulübü olarak Futbol altyapımızda yeni bir yapılanmaya gittik. Türk sporuna kazandırdığımız genç sporcuların sayısının bundan sonra yapılacak çalışmalarla artacağına inanıyoruz." dedi.

Manisa Futbol Kulübü yeni Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve yeni Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş oldu. Yeni Akademi İdari Direktör ve yeni Akademi Teknik Direktörü için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Manisa Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Hüseyin Hasacar katıldı.

"Alparslan Kaya ve Namet Ateş'e başarılar diliyorum"

İmza töreninde konuşan Manisa Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Hüseyin Hasacar, "Manisa Futbol Kulübü olarak Futbol altyapımızda yeni bir yapılanmaya gittiğimiz bu süreçte 5 yıllık bir strateji planı hazırladı. Bu çerçevede Akademi İdari Direktörü olarak Alparslan Kaya, Akademi Teknik Direktörü olarak da Namet Ateş ile anlaşma sağladık. Manisa Futbol Kulübümüzün bugüne kadar Türk sporuna kazandırdığı genç sporcuların sayısının bundan sonra yapılacak çalışmalarla artacağına inanıyorum. Hem Alparslan Kaya hem de Namet Ateş'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Modern futbolun gereksinimlerini baz alacağız"

Modern futbolun gerektirdiği şekilde başarılı bir altyapı modeli oluşturmak istediklerini belirten Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ise, "Öncelikle böyle önemli bir göreve geldiğim için çok heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Beni bu göreve layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Başkanımız Mevlüt Aktan'a, Başkan Vekilimiz Engin Anlı'ya ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Manisa Futbol Kulübü Akademisinin gelişimi için tüm süreçlerde görev almış yönetici, teknik heyet ve personel arkadaşlarımıza da katkıları için ayrıca teşekkür ederim. Manisa Futbol Kulübü Akademisi olarak bugünden itibaren kendi modelimizi oluşturmak için çalışmalara başlayacağız. Şehrimizin ve ülkemizin dinamiklerini göz önüne alarak hazırlayacağımız bu model sürdürülebilir ve kurumsal temellere dayanan bir model olacaktır. Modern futbolun gereksinimlerini baz alarak, 'Sürekli Gelişim' prensipleri doğrultusunda oluşturacağımız 'Altyapı modeli' kişilere değil sisteme dayalı olacaktır" dedi.

"Hedefimiz modern, bilimsel temelli ve çağdaş bir Futbol Akademisi"

A takımda oynama potansiyeli olan, fiziksel, teknik, taktik ve psikososyal yeterlilikte oyuncuların yetişmesi için güçlü bir kadro ve yapı oluşturulacağını dile getiren Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş, "Manisa Futbol Kulübünün gelişimini ve büyümesini heyecan ile takip ediyorduk. Değerli başkanlarımızın ve yönetim kurulunun Manisa'ya yakışır modern, bilimsel temelli ve çağdaş bir Futbol Akademisi düşünceleri heyecanımızı daha da çoğalttı. A takımda oynama potansiyeli olan, fiziksel, teknik, taktik ve psikososyal yeterlilikte oyuncuların yetişmesi için güçlü bir kadro ve yapı oluşturacağız. Biz de bu yapılanmada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecek hayalimizin şekillenmesi ve bunun gerçekleşmesi için hiç vakit kaybetmeden projeyi başlatan değerli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Yağmurlu hava kazaya neden oldu: 3 yaralı Son dakika haber | Yağmurlu hava kazaya neden oldu: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Alparslan Kaya, Manisa, Futbol, Namet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Akademinin yeni idari direktörü ve teknik direktörü belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 11:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK Akademinin yeni idari direktörü ve teknik direktörü belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement