Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.05.2022 19:27
Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Akademi Direktörü Levent Bayraktar yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Aktepe Stadı'nda oynanacak 36. hafta müsabakasını hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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