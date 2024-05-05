Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Manisa FK aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Sandro Lima ceza sahası içinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuz'un vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Çağlar'da kaldı.
43. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası dışından kaleye gören Hakan Bilgiç'in şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
53. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Topalli'nin şutunda meşin yuvarlak direğinin yanından dışarı gitti.
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan
Manisa FK: Erhan Erentürk, Oğuz Gürbulak (Andrej Dokanovic dk. 82), Daniel Graovac, Demba Diallo (Kerim Frei dk.75), Bedirhan Altunbaş (Sertan Taşqın dk. 82), Alberk Koç, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz, Sinan Osmanoğlu, Sandro Cesar Cordovil de Lima (Eduart Rroca dk. 90+8), Jetmir Topalli (Ofkir dk.75)
Yedekler: Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Alp Ada Abay, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac (Camara dk.74), Oğuz Kağan Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 85), Berk Yıldız, Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Safa Kınalı dk.89), Jefferson Nogueıra Junior (Tunahan dk.46), Daniel Avramovski, Batuhan İşçiler (Anıl dk.74), Hüsamettin Yener
Yedekler: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Vusal Iskandarlı, Kerem Paykoç, Abdoulaye Diarrassouba, Anıl Koç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: Sandro Lima (dk. 4) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş (Manisa FK), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Boluspor) - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?