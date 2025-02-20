Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Boluspor'u ağırlayacak.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Boluspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Boluspor maçında taraftarların desteğini arkasına alarak mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Burak Olcar yönetecek
Manisa Futbol Kulübü ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Burak Olcar yönetecek. Karşılaşmada Olcar'ın yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Mehmet Dura yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Akdağ olacak.
Boluspor maçının bilet satışı devam ediyor
Manisa FK - Boluspor maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Manisa FK'nın kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarları ise diğer iç saha maçlarında olduğu gibi karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle
Kapalı Alt Tribün: 30 TL
Misafir Tribünü: 39 TL - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Boluspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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