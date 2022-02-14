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Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı - Son Dakika

Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

14.02.2022 12:23
Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa FK ligin Spor Toto 1. Lig 24. haftasında kendi evinde karşılaştığı ve 1-1 berabere kaldığı Nasadoge Menemenspor maçının ardından 25. Hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Nasadoge Menemenspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Karşılaşma, 17 Şubat Perşembe Günü Bandırma 17 Eylül Stadında saat 14.30'da başlayacak. - MANİSA

Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı
Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı
Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı
Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı
Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

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Bandırmaspor, Spor Toto, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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