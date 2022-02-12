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Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı

12.02.2022 15:11
Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Nasadoge Menemenspor karşılaşması için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda N. Menemenspor ile karşılaşacak. - MANİSA

Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı
Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı
Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı
Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı
Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı

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Spor Toto, Manisa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika Spor


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