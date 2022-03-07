Manisa FK'da seri bitti - Son Dakika
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Manisa FK'da seri bitti

07.03.2022 11:37
Manisa FK'da seri bitti

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eyüpspor'u evinde yenerek Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, seriyi Adana'da bitirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eyüpspor'u evinde yenerek Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, seriyi Adana'da bitirdi. Adanaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan siyah-beyazlılar ilk 6 yolunda yara aldı. Play-Off barajını 6 puan geriden takip eden Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay alınan yenilgiyi iş kazası olarak değerlendirdi.

Yollarına pes etmeden devam edeceklerini vurgulayan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İki tane anlamsız duran toptan gol yedik. Hesaplar şaştı. Bahane üreten biri değilim. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mağlubiyeti iş kazası olarak görüyorum. Play-Off'tan biraz geri kaldık. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta lider Ankaragücü ile oynayacağız. Kazanıp yolumuza bakacağız" diye konuştu.


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Manisa FK 3'te 3 peşinde Manisa FK 3'te 3 peşinde Adanasporlu futbolcular galibiyet serisi yakalamaya odaklandı Adanasporlu futbolcular galibiyet serisi yakalamaya odaklandı

Eyüpspor, Play Off, Manisa, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da seri bitti - Son Dakika


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