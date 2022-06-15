Manisa FK'nın kamp programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK'nın kamp programı belli oldu

15.06.2022 14:36
Manisa FK'nın kamp programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonu hazırlıklarına Manisa'da başlıyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonu hazırlıklarına Manisa'da başlıyor.

Manisa Futbol Kulübünün, 2022-2023 sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon çalışmalarında 16 Haziran Perşembe akşamı Manisa'da toplanacak takım, Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran'a kadar 1. etap çalışmalarını sürdürecek.

2. etap kamp çalışmalarını 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da sürdürecek siyah-beyazlı ekip, 3. etap kamp çalışmalarını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapacak.

Manisa FK, 25 Temmuz'da Manisa'da toplanarak ligin ilk karşılaşmasına hazırlanacak. Manisa ekibinin, yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak. - MANİSA

YORUMLAR
500
İmzalar Sarıgöl için atıldı İmzalar Sarıgöl için atıldı Talas'ta yaz spor kurslarına kayıtlar sürüyor Talas'ta yaz spor kurslarına kayıtlar sürüyor
Kaynak: İHA

Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'nın kamp programı belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'i tehdit ettikleri gerekçesiyle Nihat Doğan'a 5 ay 25 gün hapis, Yeşim Salkım'a da 2 bin 240 lira para cezası verildi
14:32 Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz
14:31 Uzman isimden kamusal alanlarda artan cinsel ilişki vakalarıyla ilgili bomba yorum! "Daha da artacak, özellikle önümüzdeki bir yılda"
14:29 Başarılı oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında kendinden geçti
14:28 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacağı maç, savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak
14:24 Miçotakis'ten Türkiye-Yunanistan gerilimi hakkında açıklama: Türkiye'nin şikayetleri mantıksız, sözlü gerginlik umarım sahaya yansımaz
14:21 Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti
14:07 Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi
13:56 Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak
13:44 Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 14:52:22. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK'nın kamp programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement