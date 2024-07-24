Manisa Futbol Kulübü, Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı - Son Dakika
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Spor

Manisa Futbol Kulübü, Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı

Manisa Futbol Kulübü, Milli Mücadele\'ye özel forma çıkardı

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel bir forma tasarladı. Ay-yıldızlı bayrağımızdan esinlenerek tasarlanan kırmızı forma, Milli Mücadele kahramanları Manisa Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları'nın mücadeleci ruhunu yansıtmaktadır. Formanın tanıtımı, Kentteki Milli Mücadele Anıtı'nın önünde gerçekleştirildi ve anıttan görsel kullanıldı. Ayrıca, formanın sırt kısmında Atatürk'ün gözleri kullanılarak, 'Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz' yazısı yer almaktadır.

24.07.2024 11:20
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MANİSA,

FUTBOLDA 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı. Renklerini ay-yıldızlı bayrağımızdan alan kırmızı formada Milli Mücadele kahramanları Manisa Gördesli Makbule'nin ve Demirci Akıncıları'nın mücadeleci ruhu yansıtıldı. Kentte Milli Mücadele Anıtı'nın önünde tanıtımı yapılan formada bu anıttan görsel kullanıldı. Formanın sırt kısmında da Atatürk'ün gözleri kullanılarak, "Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz" yazıldı.

Kaynak: DHA

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