Manisa\'nın Cankurtarma Başarısı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 'Cankurtarma Sportif Havuz Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda, denizi olmayan Manisa'dan katılan iki kulüp büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Güngören Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği taşıyan organizasyona Türkiye genelinden birçok kulüp katıldı. Manisa'yı temsilen yarışmalara katılan Üstün Sualtı Sporları Kulübü ile Manisa Yüzme Su Sporları Kulübü, hem bireysel hem takım kategorilerinde Türkiye derecesi kazandı.

Manisa'ya çifte gurur

Manisa Yüzme Su Sporları Kulübü, kulüpler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken, aynı kulübün sporcusu Umut Özköylü, 100 metre karışık kurtarma disiplininde Türkiye 2'nciliği elde etti.

Üstün Su Sporları Kulübü sporcusu ve gümüş bröve sahibi cankurtaran Cenk Güleryüz ise bireysel kategoride 'İp Atma-Kurtarma' disiplininde Türkiye 3'üncüsü oldu.

"Manisa'da hayat kurtaran sporcular yetişiyor"

Alınan derecelerle ilgili açıklama yapan Üstün Su Sporları Başantrenörü Aybars Üstün, "Sualtı Sporları Federasyonumuzun ülkemizde ilk defa gerçekleştirdiği bu harika turnuvada Manisa kulüpleri olarak önemli işler başardık. Deniz olmayan ilimizde insan hayatını kurtarma alanında gösterdiğimiz çabanın ne kadar değerli olduğunun altını çizmek istiyorum. Küçük yaştan itibaren temel yüzme eğitimleri sonrasında her öğrencinin, sporcunun suda hayatta kalma ve suda hayat kurtarma becerilerini geliştirme hedefli çalışmalarımız sürecek. Kısa süre önce göreve gelen Federasyon Başkanımız sayın Kadir Sağlam'a ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Çağdaş, yenilikçi ve değerlendirmelere açık bir misyonla göreve geldikten çok kısa bir süre içinde bir çok faaliyete imza atmış durumda." dedi.

Üstün, desteklerinden ötürü Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam'a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e, Saruhanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA