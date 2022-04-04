Manisa'nın gururu Kerem Kamal - Son Dakika
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Manisa'nın gururu Kerem Kamal

04.04.2022 11:17
Manisa'nın gururu Kerem Kamal

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en parlak genç güreşçilerden olan Manisa Akhisarlı Kerem Kamal, büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını boynuna takmanın gururunu yaşadı.

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en parlak genç güreşçilerden olan Manisa Akhisarlı Kerem Kamal, büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını boynuna takmanın gururunu yaşadı. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda yıldızlar ve gençlerde defalarca üst üste şampiyon olduktan sonra 20 yaşındayken büyüklerde ilk kez katıldığı 2019 Avrupa Şampiyonası'nda kendinden büyük rakipler arasında bronz madalyayı boynuna takan Kerem, altın hedefine ilk kez ulaştı.

2020 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Kamal, Macaristan'da Budapeşte'de düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogram grekoromen stilde Rumen, Finlandiyalı ve Azeri rakiplerini yendikten sonra finalde şampiyon unvanlı Ermeni asıllı Bulgar rakibi Edmond Nazaryan'ı 5-0'la geçip altın madalyayı boynuna taktı. Henüz 22 yaşında büyüklerde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıkan sporcu, büyük mutluluk yaşadı. Kerem Kamal, geçen yaz Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da ilk kez mücadele etmişti.

AİLECEK ŞAMPİYON

Akhisarlı Kerem Kamal'ın 5 kardeşinden Kadir Kamal da kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi gibi güreşte ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyor. Geçen yıl Avrupa ikincisi ve Dünya üçüncüsü olan 21 yaşındaki Kadir Kamal, geçen ay Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilogramda gümüş madalya kazandı.


- İzmir
Manisa'nın gururu Kerem Kamal
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Avrupa Şampiyonası, Kerem Kamal, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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