Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır

28.05.2022 13:04
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır

Manisalı 9 milli cimnastik takımının sporcusu, 08-18 Haziran'da Portekiz'de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Manisalı 9 milli cimnastik takımının sporcusu, 08-18 Haziran'da Portekiz'de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz milli sporcularla yemek programında bir araya gelerek dünya şampiyonasında başarılar diledi.

Vali Yaşar Karadeniz, her birinin şampiyonluğu bulunan cimnastik milli sporcularıyla Dünya Şampiyonası öncesinde düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Programa Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, milli sporcuların antrenörleri Mehmet Ali Ekin, Gürkan Er, Hazal Akay ve Rüya Arsan ile Federasyon İl Temsilcisi Latif Giray Gülen de katıldı.

Programda konuşan Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Tüm branşlarda 9 Manisalı milli sporcumuz ile Türkiye'nin temsil edilecek olmasının gururunu yaşıyoruz" diyerek milli sporculara başarılar diledi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 2017 Avrupa 2'ncisi ve 2021 Dünya 4'üncüsü Okay Arsan, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 4'üncüsü Şimal Seyman, Avrupa Şampiyonası 4'üncüsü Göktürk Balcı, 2020 Online Dünya Şampiyonu ve 2022 Bükreş Cup Şampiyonları Selin Özermiş, Yudum Atan ile 2022 Bükreş Cup Şampiyonları; Sahra Saylan, Arın Pekömür ve Eylül Naz Aygör ile bir arada olmaktan gurur duyduğu söyleyen Vali Karadeniz, "Spor Şehri Manisa' unvanını sonuna kadar hak ediyoruz" dedi.

Dünya Şampiyonasında Manisa'dan her birinin farklı branşlarda şampiyonluğu bulunan 9 milli sporcunun Türkiye'yi temsil edecek olması büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, "Sporcularımız azimle ve inançla çalışıyor ve hak ettikleri başarıları kazanıyorlar. Onlar hem Manisa'nın hem de Türk milletinin gurur kaynakları. Bizler her zaman onların yanında ve destekçileriyiz. 08-18 Haziran'da Portekiz'de yapılacak olan Dünya Şampiyonasından da şampiyon olarak döneceklerine, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya bir kez daha dinleteceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da programa telefon ile katılarak farklı branşlarda milli sporculara Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandırdıklarını söyleyerek milli cimnastikçilere Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.

Milli Sporcular da şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek İstiklal Marşını Portekiz'de okutmak için çalıştıklarını ifade etti. - MANİSA

Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır

YORUMLAR
500
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli sporcuları kampta ziyaret etti Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli sporcuları kampta ziyaret etti
Kaynak: İHA

Cimnastik, Türkiye, Manisa, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 13:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement