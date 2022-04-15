Maratonİzmir'de 3. start heyecanı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 17 Nisan Pazar günü koşulacak 3. Uluslararası İzmir Maratonu'nun (Maratonİzmir) hem yurt içi hem de yurt dışı katılım için talep gören bir maraton olduğunu söyledi.

Orhunbilge, AA muhabirine, bu sene üçüncüsünü düzenledikleri organizasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle katılımı ilkinde 1000, ikincisinde ise 2000 sporcu ile sınırladıklarını belirtti.

Bu sene de 5 bin civarında bir katılım beklediklerini hatırlatan Orhunbilge, "İzmir Maratonu hem yurt içi hem yurt dışı katılım için çok talep gören bir maraton. Çünkü İzmir turistik bir destinasyon. Hava koşulları, özellikle parkur çok avantajlı. Hemen hemen tüm parkur 42 kilometre boyunca deniz seviyesinde koşuyorsunuz ve şehir içinde koştuğunuz için parkuru çok cazip kılıyor." diye konuştu.

"Hedef dünyanın en önde gelen maratonları arasına sokmak"

Geçen yıl " Türkiye'nin en hızlı maratonu" konumuna yükseldiklerini dile getiren Orhunbilge, pazar günü yapılacak koşuda rüzgar olmadığı takdirde yine iyi bir derece beklediğini kaydetti.

İlk yola çıktıklarında dünyanın en önde gelen maratonları arasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Orhunbilge, şöyle konuştu:

"Başkanımızın bu konuda taahhüdü vardı. Bizde 3. yılımızda dünyanın en önde gelen maratonları arasında hız açısından 20. sıraya yükseldik. Elit atletlerin daha yoğun ilgi göstermesi sonucunda bu derecenin daha iyi bir yere gideceğini ve dünyada önemli maratonlar arasına ismimizi yazdıracağımızı düşünüyorum."

Türkiye'deki en hızlı parkur

Geçen sene Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle Türkiye'nin en hızlı parkuru haline gelen Maratonİzmir'in startı 17 Nisan Pazar günü saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek.

42 kilometrelik Maratonİzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Maraton kapsamında 10 kilometrelik koşunun startı da saat 07.20'de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.