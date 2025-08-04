Mardin 1969 Spor Bolu\'da Kamp Yapıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Bolu'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Ahmet Cingöz, kampın verimli ve yoğun bir tempoda geçtiğini belirtti.

Fiziksel ve taktiksel hazırlıkların yanı sıra takım bütünlüğü açısından önemli adımlar atıldığını kaydeden Cingöz, "Bu kamp döneminde hedefimiz, lige hazır bir Mardin 1969 Spor oluşturmak ve yeni oyuncularımızın takıma uyum sürecini hızlandırmaktı. Yönetimimizin desteği ve teknik ekibimizin planlaması sayesinde önemli kazanımlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Cingöz, kadroya yeni katılan oyuncuların hem karakter hem de performanslarıyla kısa sürede takıma uyum sağladığını vurguladı.