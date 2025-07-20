Mardin 1969 Spor İlk Etap Kampını Tamamladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor İlk Etap Kampını Tamamladı

Mardin 1969 Spor İlk Etap Kampını Tamamladı
20.07.2025 17:08
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Mardin 1969 Spor, Bolu'daki kampın ilk etabını tamamladı; ikinci etap 24 Temmuz'da başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, Bolu Gerede'de 10 Temmuz'da başlayan kampın ilk etabının sona erdiği belirtildi.

Kampın ardından futbolculara 3 gün izin verildiği ifade edilen açıklamada, ikinci etap kamp çalışmalarının 24 Temmuz Çarşamba günü yine Bolu'da başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Ahmet Cingöz, takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

Cingöz, şunları kaydetti:

"Birinci etap kamp döneminde, sözleşmesi devam eden oyuncularımızı, altyapıdan katılan futbolcularımızı ve yeni transferlerimizi görme fırsatı bulduk. Bu dönemde yapılan çalışmalar, fiziksel, performans açısından oldukça verimli geçti. 2. Etap döneminde ise takımımıza katılacak yeni oyuncuları, Başkanımız, yönetim ve teknik ekip olarak Kulübün yapısına ve oyun felsefesine uygun şekilde kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kamp sürecinde tamamen oyun felsefemiz üzerine odaklanarak, takımımızın daha da güçlenmesi için çaba harcayacağız. Tek amacımız, Mardin 1969 Spor taraftarına keyifli ve kaliteli bir futbol izletmek. Bu hedef doğrultusunda, yönetim ve teknik ekip olarak uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor İlk Etap Kampını Tamamladı - Son Dakika

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