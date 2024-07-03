Marmaris\'te Türkiye\'nin Euro 2024\'te çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar Türkiye'nin Euro 2024'te çeyrek finale yükselmesini doyasıya kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçı televizyondan takip eden Marmarisliler son düdük ile büyük sevinç yaşadı. Kafelerde ve evlerinde maçı izleyen vatandaşlar Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesinin sevincini ellerinde Türk bayrakları ile kutladı. Bazı vatandaşlar ise araç konvoyu ile çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. - MUĞLA