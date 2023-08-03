Marsilya Başkanı Cengiz Ünder transferi hakkında konuştu

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde konuşan Longoria, "Cengiz Ünder hala bizimle. Dün onu çağırdık ve normal bir şekilde idmana çıktı. Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi" dedi.
Cengiz için birçok teklif olduğunu söyleyen Longoria, "Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru." sözlerini sarf etti.
Marsilya formasıyla 93 karşılaşmada boy gösteren 26 yaşındaki yıldız, 18 kez ağları havalandırırken, 12 defa da asist yaptı.
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