Marsilya Başkanı Cengiz Ünder transferi hakkında konuştu - Son Dakika
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Marsilya Başkanı Cengiz Ünder transferi hakkında konuştu

03.08.2023 17:21

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu. Longoria, Cengiz Ünder'in hala Marsilya'da olduğunu ve bir takımla anlaşmanın henüz gerçekleşmediğini belirtti. Ayrıca, Cengiz için birçok teklif olduğunu ancak henüz herhangi bir takımla anlaşmaya yakın olmadıklarını söyledi. Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla 93 maçta görev yaparken 18 gol atıp 12 asist yapmıştır.

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ

Yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde konuşan Longoria, "Cengiz Ünder hala bizimle. Dün onu çağırdık ve normal bir şekilde idmana çıktı. Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi" dedi.

"HERHANGİ BİR TAKIMLA ANLAŞMAYA YAKIN DEĞİLİZ"

Cengiz için birçok teklif olduğunu söyleyen Longoria, "Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru." sözlerini sarf etti.

MARSİLYA KARNESİ

Marsilya formasıyla 93 karşılaşmada boy gösteren 26 yaşındaki yıldız, 18 kez ağları havalandırırken, 12 defa da asist yaptı.

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

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