Mavi Kelebekler deplasmanda kazandı - Son Dakika
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Mavi Kelebekler deplasmanda kazandı

20.03.2022 13:32
Mavi Kelebekler deplasmanda kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, Başkent deplasmanında Yenimahalle Belediyespor'u 25-35'lik skorla mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini korudu.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, Başkent deplasmanında Yenimahalle Belediyespor'u 25-35'lik skorla mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini korudu.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 15. haftasında, Yenimahalle Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk dakikalardan itibaren karşılıklı gollerle salonu dolduran seyircilere keyifli bir ilk yarı yaşatan iki takım, devre arası soyunma odasına 17-17'lik skorla gitti.

Mavi Kelebekler taraftarıyla kazandı

Antalya'dan gelen taraftarlarının desteğini de arkasına alarak ikinci yarıya hızlı başlayan 'Mavi Kelebekler', dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koydu. Özellikle Monica, Alona ve Döne'nin katkılarıyla farkı açan Konyaaltı, karşılaşmadan 10 sayı farkla 25-35 galip ayrılmasını bildi. Mücadelenin son dakikalarına girilirken hep bir ağızdan İzmir Marşı'yla salonu inleten Konyaaltı Belediyespor taraftarları, salonu dolduran seyircilerden uzun süre alkış aldı. Mavi Kelebekler son düdükle birlikte galibiyet coşkusunu taraftarıyla ve kulüp yöneticileriyle doyasıya yaşadı.

Başkan Esen tebrik etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deplasmanda önemli bir galibiyet alan Mavi Kelebekler'i tebrik etti. Başkan Esen, "Türkiye Kupası eleme grubundan çeyrek final biletini alarak dönen takımımız, ligde de bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Yenimahalle gibi zor bir maçtan galibiyetle dönen takımımızı kutluyorum" dedi.

Antrenör Birol Ünsal ise deplasmanda önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ünsal, "Bugün aldığımız galibiyeti, bu zor günlerde Ankara'ya kadar gelerek bizleri destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Uzun bir aradan sonra neredeyse tam kadro olarak bir maça çıkabildiklerini belirten takım kaptanı Janeska Monika, takımın birlik beraberliği açısından çok önemli bir maç oynadıklarını söyledi. Monica, "Güzel bir ivme yakaladık ve bunu devam ettireceğimize inanıyorum. Önümüzde çok önemli maçlar var. Aynı hırsı, isteği göstermeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebekler deplasmanda kazandı
Mavi Kelebekler deplasmanda kazandı

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Konyaaltı, Antalya, Hentbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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