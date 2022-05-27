- Mecnun Otyakmaz: "Tarihimizde ilk defa final oynayıp, bunu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL - Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, tarihlerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayıp, kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazandı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Tarihimizde ilk defa final oynayıp, bunu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her statta olan olaylar sonucunda bunlar 1967 yılında bir olay söz konusu oldu. Kimse kimseye bir şey yapmak için o gün statta değildir. Her statta olan olaylardan dolayı maalesef 43 tane futbol şehidi verdi izdihamdan dolayı. Onları rahmetle anarak, bu kupayı onlara hediye etmek istiyoruz. Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Çok zorlu periyottan geçtiler. Çok önemli takımları eleyerek, karşımıza çıktılar. Centilmenlikten dolayı Berna Başkan'a, Kayserispor yönetimine teşekkür ediyorum. Futbolcularını kutluyorum. Gerçekten bugün üstün oynayan maçı forse eden ve kazanmasını bilen bir Sivasspor vardı. Teknik ekip ve futbolcularımızı kutluyorum. Bütün Sivaslılara armağan olsun" şeklinde konuştu.

Üst üste 3. yıl Avrupa'ya gitme hakkı kazandıklarını söyleyen Otyakmaz, "Ülkemizi temsil etmek inanılmaz güzel bir gurur, onur. İnşallah geçen sefer Konferans Ligi'nde Play-off'ta elenmiştik. Şimdi Play-off'ta başlayacağız. İnşallah UEFA Ligi gruplarına kalıp, yolumuza devam ederiz. Konferans Ligi söz konusu olursa Konferans Ligi söz konusu olur. Bu bizim için gerçekten gurur verici. Başkanlığım boyunca 8 defa Avrupa'ya gitmeye, 2'sinde gidemedik. 6. sefer ülkemizi temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gelecek seneki planlamaların sorulması üzerine Başkan Otyakmaz, "Her şey bu kupayı alıp, almamızla ilgiliydi. Sivasspor'un çok kritik dönemeciydi bu maç. Bu maçı almasaydık gerçekten büyük sıkıntılı bir süreç bizi bekliyordu. Ama şimdi önümüz biraz daha aydınlık. Bu yazı herkes denize girerken, biz çalışarak geçirip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek takımı oluşturacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.