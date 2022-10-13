Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

13.10.2022 19:03
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, OkakaRFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill (Dk. 32 Rakels), Ilic

Goller: Dk. 11 Deniz Türüç, Dk. 45 Okaka (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 25 Jatta (RFS), Dk. 36 Okaka (Medipo Başakşehir)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan Caiçara'nın ön direğe yaptığı ortada Ahmed Touba kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Caiçara'dan aldığı pasla RFS ceza yayı önünde topla buluşan Deniz'in şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Okaka kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

YORUMLAR
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İstanbul Başakşehir - RFS: 3-0 İstanbul Başakşehir - RFS: 3-0 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Berkay Özcan, Deniz Türüç, Başakşehir, Malta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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