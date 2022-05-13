Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.05.2022 21:57
Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun İspanyol ekibi Atletico Madrid'de oynadığı dönemden takım arkadaşı Juanfran, turuncu-lacivertli kulübü ziyaret etti. Eski İspanyol futbolcu ile Emre Belözoğlu fikir alışverişinde bulundu.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Giresun'a gidecek.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Başakşehir, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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