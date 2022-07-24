Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı

24.07.2022 22:26
Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla 28 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla 28 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, pas oyunu ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Maccabi Netanya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya maçının ardından İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya maçının ardından
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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