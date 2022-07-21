Turuncu-lacivertli takımın diğer yeni transferleri Mounir Chouiar, Patryk Szysz ve Ahmed Touba ise yedekler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Maccabi Netanya, Emre Belözoğlu, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçından notlar - Son Dakika

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