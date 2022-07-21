Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçından notlar

21.07.2022 20:49
Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

Emre Belözoğlu yeni transferlerden yalnızca Biglia'ya ilk 11'inde şans verirken, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

Deneyimli oyuncu Biglia, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın diğer yeni transferleri Mounir Chouiar, Patryk Szysz ve Ahmed Touba ise yedekler arasında yer aldı.

Maccabi Netanya taraftarlarından maça büyük ilgi

İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya İstanbul deplasmanında taraftarları destek verdi.

İsrailli taraftarlar, kale arkası tribününde kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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