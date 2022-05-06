Medipol Başakşehir, yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son beş maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 60 puanla 4. sırada yer alıyor. Son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan 47 puanlı Galatasaray ise 13. sırada bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek. Stefano Okaka'nın durumu ise maç gününde belli olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Beş oyuncu ceza sınırında

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Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.