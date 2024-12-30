Meler, Suudi Arabistan-Umman Maçında

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek.
Kuveyt'in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu'nda, yarın saat 17.30'da oynanacak mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal olacak.
Halil Umut Meler, turnuvanın grup aşamasında Irak ile Bahreyn arasında oynanan karşılaşmayı da yönetmişti. - İSTANBUL
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