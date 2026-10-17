Menemen FK evinde Gebzespor'a 0-1 yenildi, Doğukan Emeksiz kırmızı kart gördü

Menemen FK evinde Gebzespor'a 0-1 yenildi, Doğukan Emeksiz kırmızı kart gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK, evinde Gebzespor'a 0-1 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. Maçın tek golünü 26'ncı dakikada Mutlu Güner atarken Menemen FK 77'nci dakikada Doğukan Emeksiz'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı; Gebzespor 15, Menemen FK 9 puanda.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta Aliağa FK'ya mağlup olan Menemen Futbol Kulübü evinde Gebzespor'a da yenilmekten kurtulamadı: 0-1. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadelenin tek golünü 26'ncı dakikada konuk ekipten Mutlu Güner attı. Menemen FK'dan Doğukan Emeksiz 77'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Gebzespor grupta 15 puanla Play-Off hattındaki yerini korurken art arda ikinci yenilgisini alan Menemen FK 9 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
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