Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. haftanın ardından Menemen FK liderliği yükseldi.
Grupta 7. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Müsabakaların ardından Menemen FK, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Kırmızı Grup'ta puan duruşu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MENEMEN FK
|7
|6
|1
|0
|15
|3
|12
|19
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|7
|6
|1
|0
|15
|3
|12
|19
|3.BUCASPOR 1928
|7
|5
|1
|1
|12
|7
|5
|16
|4.SERİK BELEDİYESPOR
|7
|4
|3
|0
|12
|7
|5
|15
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|7
|3
|4
|0
|8
|4
|4
|13
|6.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|7
|4
|1
|2
|9
|6
|3
|13
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|7
|3
|1
|3
|11
|11
|0
|10
|8.ARTI DEĞER VANSPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|1
|9
|9.KARAMAN FK
|7
|2
|2
|3
|11
|8
|3
|8
|10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR
|7
|2
|2
|3
|10
|9
|1
|8
|11.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|7
|1
|5
|1
|8
|8
|0
|8
|12.SOMASPOR
|7
|2
|1
|4
|8
|10
|-2
|7
|13.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|7
|1
|2
|4
|4
|9
|-5
|5
|14.GİRESUNSPOR
|7
|1
|2
|4
|3
|8
|-5
|5
|15.MERKÜR JET ERBAASPOR
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|7
|0
|4
|3
|5
|11
|-6
|4
|17.NAZİLLİSPOR
|7
|1
|1
|5
|5
|15
|-10
|4
|18.DİYARBEKİRSPOR
|7
|0
|2
|5
|4
|15
|-11
|2
Son Dakika › Spor › Menemen FK Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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