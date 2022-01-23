Menemenspor ateşle oynuyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. İstanbul'dan puansız dönen sarı-lacivertliler 21 haftada 23 puanda kalıp ateş hattına iyice yaklaşırken, teknik direktör Cenk Laleci sıkıntılı süreci atlatacaklarını söyledi.

Ümraniyespor karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Laleci, "2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve bir gol bulduk. Beraberlik için çok uğraştık. Ümraniyespor karşısında puan alabilirdik. Şu an konumumuz sıkıntılı. Ancak ben takımıma inanıyorum. Milli aradan sonra toparlanacağız" yorumunu yaptı. Menemen'de hafta içinde lisansı çıkan yeni transfer Honore Gomis, bu maçta ikinci yarıda ilk kez forma giydi.

- İzmir