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Menemenspor'da Sikiru Olatunbosun dönüyor - Son Dakika

Menemenspor'da Sikiru Olatunbosun dönüyor

24.01.2022 10:59
Menemenspor'da Sikiru Olatunbosun dönüyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek düşme hattına yaklaşan Nasadoge Menemenspor gözünü transferlere çevirdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek düşme hattına yaklaşan Nasadoge Menemenspor gözünü transferlere çevirdi. Şu ana kadar resmi olarak Senegalli golcü Honore Gomis'le sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Sikiru Olatunbosun'la prensipte anlaşma sağladı.

Mısır'da Smouha takımından ayrılan Nijeryalı sol kanat oyuncusunun hafta içinde İzmir'e geleceği ve Menemenspor'la mukavele yapacağı kaydedildi. Menemenspor'a 2019-2020 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki oyuncu 1.5 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Geçen sezonun devre arasında Ankaraspor'a giden Nijeryalı, bu sene ise Smouha'ya transfer oldu. Olatunbosun, Mısır'da sadece 4 maça çıktı.


- İzmir
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Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'da Sikiru Olatunbosun dönüyor - Son Dakika Spor


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