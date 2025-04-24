Meriç Nehri\'nde Kürek Yarışları Başlıyor

Meriç Nehri'nde düzenlenecek Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda madalya mücadelesi verecek sporcular, son antrenmanlarını yaptı.

Organizasyon yarın eleme yarışmalarıyla başlayacak, cumartesi ve pazar günü ise farklı kategorilerde final yarışları gerçekleştirilecek.

Meriç Nehri'ndeki organizasyonda kürek çekecek yaklaşık 300 sporcu, turnuva öncesi antrenmana çıktı.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Doruk Girişmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını söyledi.

Ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini ifade eden Girişmen, "Kulüp olarak 10 sporcumuz yarışlarda kürek çekecek. Güzel bir tecrübe olacak. Parkuru iyi biliyoruz. Sporcularımızın elemeleri geçip finale kalmalarını istiyoruz. Ekiplerimizden madalya beklentimiz var." dedi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kağan Baran ise parkuru iyi tanıdıklarını dile getirdi. Hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu dile getiren Orhan Kağan, "Uzun zamandır Meriç'te antrenman yapıyoruz. Akıntıyı, suyu, rüzgarı iyi biliyoruz. Türkiye'nin ilk olimpik parkuru. Benim ilk yarışım, biraz heyecanlıyım. Ekip arkadaşlarımla madalya kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı kulüpten Hüseyin Altay da turnuvaya günde 3 antrenman yaparak hazırlandıklarını ifade etti.

Beşiktaş'tan Emir Çelik de Meriç Nehri'nin kürek sporu için çok uygun olduğunu aktardı. Yarış öncesi yüksek tempoda antrenman yaptıklarını anlatan Emir Çelik, "Parkura alışma antrenmanı yaptık. Meriç Nehri'nde ikinci yarışım olacak. Kanal parkur olması çok güzel. Hedefim birinci olmak." şeklinde görüş belirtti.