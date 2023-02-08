Menajeri enkaz altından saatler sonra çıkartılan Hataysporlu Atsu'nun son durumunu paylaştı: İyi olduğunu söylediler - Son Dakika
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Menajeri enkaz altından saatler sonra çıkartılan Hataysporlu Atsu'nun son durumunu paylaştı: İyi olduğunu söylediler

08.02.2023 09:47

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, sarsıntıdan saatler sonra yaralı olarak kurtarılmıştı. Futbolcunun menajeri Nana Sechere, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin "Bana durumunun iyi olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Türkiye'yi vuran deprem Hatay'da saatlerce enkaz altında kaldıktan sonra yaralı olarak kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Futbolcunun menajeri Nana Sechere, Atsu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"3.30'A KADAR ARKADAŞININ EVİNDEYDİ"

Mirror'da yer alan habere göre, Atsu'nun menajer Nana Sechere, futbolcusunun deprem öncesi yaşadıklarını anlatırken, son durumuna ilişkin de bilgi verdi. Sechere yaptığı açıklamada, "Saat yaklaşık 3.30'da kadar bir arkadaşının evindeydi. Kendi evine dönüşü yaklaşık yarım saat sürdü ve 20 dakika sonra deprem meydana geldi. Sabah 5'te bir kulüp yetkilisinden Christian'dan haber alıp almadığımı soran bir telefon alana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Bana Christian'ın binasının tamamen yıkıldığını ve ona ulaşamadıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

"DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Futbolcunun sağlık durumuna ilişkin de konuşan Sechere, "Bana hastanede olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Telefonu yok ve hepimiz gibi numaralarını ezbere hatırlamıyor, bu yüzden onunla konuşmak için beklemeye devam etmem gerekiyor." dedi.

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Son Dakika Spor Menajeri enkaz altından saatler sonra çıkartılan Hataysporlu Atsu'nun son durumunu paylaştı: İyi olduğunu söylediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menajeri enkaz altından saatler sonra çıkartılan Hataysporlu Atsu'nun son durumunu paylaştı: İyi olduğunu söylediler - Son Dakika
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