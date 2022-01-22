Mersin Büyükşehir MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim'i 76-55 yendi

55 skorla yenerek, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligindeki iddiasını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde (TKBL) heyecan devam ediyor. TKBL 18'inci hafta mücadeleleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Gelişim Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. Mersin Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmayı MSK Kadın Basketbol Takımı 76-55 kazandı.

Kadın Basketbol Takımı yine galip taraf oldu

Karşılaşmanın ilk basketini yaparak önde başlayan Fenerbahçe Gelişim Kadın Basketbol Takımı karşısında hızla atağa kalkan MSK'lı kadın basketbolcular, ilk periyodu 20-19 kazandı. İkinci periyotta misafir takım olan Fenerbahçe Gelişim karşısında oynadıkları oyunun temposunu artıran MSK, ikinci periyodu da 23-10 tamamlayarak, ilk yarıyı 43-29 önde bitirdi.

İkinci yarıda taraftarının yoğun desteğini arkasında hisseden MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim karşısında daha rahat bir oyun sergileyerek, üçüncü periyodu da 17-12 önde tamamladı. Son periyotta ise MSK Kadın Basketbol Takımı antrenörü İbrahim Sağdıç karşılaşmaya başladığı ilk 5 yerine genç oyunculara şans verdi. Son periyodu da 16-14 önde tamamlayan MSK Kadın Basketbol Takımı, salondan 76-55'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. - MERSİN