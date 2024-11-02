Mersin\'de Altın Madalya

Spor

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Kadınlar rölede final müsabakasına çıkan Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi, Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalya aldı.

Mine ve İnci, galibiyet sonrası sevinç yaşadı.

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.