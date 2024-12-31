Mersin\'de başarılı sporcular ve antrenörler ödüllendirildi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl amatör spora, sporcu ve antrenörlerine yaklaşık 18 milyon TL tutarında destek verdiklerini belirterek, "Mersinimizi ulusal ve uluslararası alanlarda tanıttığı, Mersin'i marka kent yapma yolunda katkı sunduğu için Mersin spor, sporcu ve şampiyonların çıktığı bir kent olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 'Harekete geçenler mutlaka kazanır' sloganıyla düzenlenen 'Başarılı Sporcular ve Antrenörler Ödül Töreni'ne katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonunda düzenlenen törende, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış sırasındaki tarzıyla tüm dünyada adından söz ettiren Milli Sporcu Yusuf Dikeç ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada olimpiyat beşincisi olan Ersu Şaşma ve Kır Çiçekleri'nden de 7 kişi ödül aldı.

"Bütün gayretimiz, uluslararası platformlarda sesimizi duyurmak"

Törende konuşan Başkan Seçer, başarılı sporcularla bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, başarılı olmanın anahtarının istikrarlı ve çok çalışmaktan geçtiğini dile getirdi. Seçer, başarının yanı sıra başka değerlerin de önemli olduğunu vurgulayarak "Sevgili gençler, mutluluk, sağlık, sıhhat ve güzel ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar varlığı bizim için her şeyden çok önemlidir. Çünkü bizler hem Mersin'imizi hem de ülkemizi seviyoruz. Bütün gayretimiz ve uluslararası platformlarda sesimizi duyurma amacımız temelde ülkemizin sesini duyurmak, şanlı bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmaktır" ifadelerini kullandı.

Mersin'in her alanda öne çıkan marka bir şehir olması için çalışmaları aralıksız bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Seçer, "Mersin'den çok daha fazla şampiyon, bilim insanı, sanatçı, yazar ve çizer, en iyi siyasetçiler çıksın ve Mersin'i tüm dünyaya tanıtsın istiyoruz. Ülkesinin, şehrinin önünü açan, ülkesine, milletine ve insanlığa yararı olan insanlar Mersin'den çıksın istiyoruz. Bunları çoğalttığımız zaman Mersin'i marka kent haline getirebiliriz" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir, spora ve sporcuya değer veren bir belediyedir"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya oldukça değer veren bir belediye olduğunu belirten Seçer, "Geçmişten Mersinli Ahmet'i, Seyfi Alanyalı'yı, Boksör Naci'yi anıyoruz. En büyük amacımız bu değerlerin sayısını artırmaktır. Spora ve sporcuya gerekli değeri veren bir belediyeyiz. Belediye de kentin, halkın ve Mersin'in belediyesidir. Büyükşehir olarak sporcularımızı omuzlarımızda yükseltmek ve taşımak için bugüne kadar çalıştık ve gayret ettik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu bir kolektif başarıdır"

6 Aralık'ta da amatör spor kulüplerine 13 milyonluk bir mali destek sağladıklarını aktaran Seçer, bu yıl amatör spora, sporcu ve antrenörlerine yaklaşık 18 milyon TL tutarında destek yaptıklarını söyledi. Seçer, "2019 yılından bu yana nasıl ki bunu istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsak, Türkiye'de de ilk ve tek belediye olma özelliğini taşıyorsak, bunu sürdüreceğiz. Umut ediyorum, diğer belediyelere ve diğer yerel yönetimlere de bu konuda iyi bir örnek oluşturmuş oluruz. Bu bir kolektif başarıdır. Her bir sporcumuzun ailesinin, yakın çevresinin, arkadaşlarının, herkesin bu başarıda bir katkısı vardır" dedi.

Seçer, sporda fırsat eşitliği oluşturan projeleri anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, sporun her alanına dokunan çalışmaları olduğunu kaydeden Seçer, bunlardan bir tanesinin de 'Kır Çiçekleri Projesi' olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesinin özellikle kırsalda yaşayan çocukları spor branşları ile tanıştıran 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' projesini hayata geçirdiğini aktaran Seçer, "Bu projeye 2023 yılında başladık ve sporbüs aracımızla da 220 mahallede yaklaşık 11 bin 100 çocuğumuza ulaştık" diye konuştu. Seçer, Mersin'de her bir çocuğun spordan, sanattan ve kültürel faaliyetlerden eşit şekilde yararlanabilmesi için sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Babil Su Sporları Merkezine gösterilen ilginin günden güne artış gösterdiğini ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirten Seçer, spor okullarında verilen diğer branşlardaki eğitimlerin de devam edeceğini kaydetti.

"İnsanları bir araya toplamanıza en güzel gerekçelerden birisi spordur"

Mersin'in çok kültürlü bir kent olduğuna işaret eden Seçer, "Farklı kültürler ve bakış açıları olan insanların burada huzur ve barış içerisinde yaşaması için beraber yaşama kültürünün zenginleştirilmesi lazım. İnsanları bir araya toplamanıza bir gerekçe gerekir. Bunun için en güzel ve özel gerekçelerden bir tanesi spordur. Çünkü insanlar bir arada olduğu, bir takımı veya bir sporcuyu desteklediği zaman onun siyasi görüşü, memleketi, etnik yapısı aklına gelmez. Onun için spor, sportif faaliyetler Mersin gibi çok kültürlü, çok renkli bir şehir için vazgeçilmezdir, önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Mersin; spor, sporcu ve şampiyonların kenti olacak"

Büyükşehir olarak gerçekleştirdikleri birçok ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonu bu yaklaşım içerisinde yaptıklarını aktaran Seçer, "Bunları zenginleştirerek devam ettireceğiz. Mersinimizi ulusal ve uluslararası alanlarda tanıttığı, Mersin'i marka kent yapma yolunda katkı sunduğu için Mersin spor, sporcu ve şampiyonların çıktığı bir kent olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Amatör sporcular maddi olarak zorluk çekiyor, bu destekler çok önemli"

Milli Sporcu Yusuf Dikeç de konuşmasına, Başkan Seçer'e teşekkür ederek başladı. Amatör sporcuların yaşamlarını idame ettirmek için maddi olarak zorluklar çektiğinin altını çizen Dikeç, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 ili daha var ve bu programı diğer illerimiz de örnek alarak kendi bölgelerindeki sporculara mutlaka destek çıkarlar" dedi. Gençlere de seslenen Dikeç, "Hiçbir zaman hedeflerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Mutlaka çok çalışın, hedeflerinizi hep yüksek tutun. Çünkü karşınızda en büyük örnek olarak ben varım. 51 yaşıma geldim ve 1 değil, 2 değil, 3 değil; en son 5. olimpiyatımda olimpiyat madalyası alabildim. Hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşmak mutlaka için çok çalışın" diye konuştu.

Bu yıl toplam 323 kişiye 4 milyon 842 bin 236 TL ödül

Bugüne kadar 429 başarılı sporcu ve 269 başarılı antrenöre yaklaşık 5 milyon TL ödül veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl; 20 spor branşında ödül veriyor. Büyükşehir bu yıl 199 sporcuya toplam 3 milyon 880 bin 865 TL, 124 antrenöre ise toplam 961 bin 371 TL olmak üzere toplam 323 kişiye 4 milyon 842 bin 236 TL ödül veriyor. Büyükşehir tarafından bu yıl verilen ödüllerle beraber toplam 628 başarılı sporcuya ve 393 antrenöre 9 milyon 842 bin 236 TL ödül verilmiş olacak. - MERSİN