Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Mersin'deki şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Yusuf Dikeç, 96 puanla şampiyon oldu.

06.04.2025 21:16
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Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç- Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen ve 27 ilden 408 sporcunun katıldığı şampiyonada 10 metre havalı tabanca disiplininde büyük, genç ve yıldız erkekler kategorilerinde müsabakalar sona erdi.

Milli sporcu Yusuf Dikeç, büyük erkeklerde 96 puanla Türkiye şampiyonu olurken, kendi adını taşıyan Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü ise takım halinde birincilik kupasını elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Federasyon Başkanı Murat Kocakaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz tarafından verildi.

Şampiyona, 9 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

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